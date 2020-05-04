الشرطة الكويتية تطلق قنابل الغاز وسط تجمهر للعالقين بينهم مصريين

فضت الأجهزة الأمنية الكويتية تجمهر نظمه عالقين هناك من بينهم مصريين المتواجدين في مركز الأيواء، وانتشر فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي لأعمال الفض باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

ووصفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية، في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية كونا، التجمهر بـ”أعمال شغب وفوضى”، مشيرة إلى حدوثها في معسكر الإيواء الذي يتواجد فيه المئات من العالقين من مخالفي الإقامة، وضبط رجال الأمن بعض المشاركين وأحكموا السيطرة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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يذكر أن المصريين العالقين يطالبون السفارة المصرية في الكويت أن تستجيب لنداءهم بالعودة إلى مصر.

وذكرت الداخلية الكويتية أن ممثلين من سفارة مصر هناك ذهبوا إلى مركز الإيوء حيث التجمهر وأبلغوا العمال بأن السفارة تشرع في إعداد جدول رحلات عودة لمصر خلال الأسبوع الحالي يخاطب مخالفي الإقامة كافة وذلك حسب الإجراءات المتبعة، وسبق وأعلن السفير المصري لدى الكويت طارق القوني، بدء رحلات نقل مخالفي قانون الإقامة الأسبوع الجاري.

وكان وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، قرر السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة الكويت دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، مع عدم تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، بسبب ما تشهده البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك في قراره الصادر في 30 مارس الماضي.

View this post on Instagram A post shared by عاجل الكويت (@3aajel) on May 3, 2020 at 2:46pm PDT

وفي نهاية أبريل الماضي، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنها سجلت 168 حالة إصابة جديدة بالوباء العالمي المستجد، وحالتي وفاة، مناشدة المواطنين العائدين من الخارج وأهاليهم اللذين يكونوا في استقبالهم في المطار، باتباع كافة النصائخ والإرشادات الصحية إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الصحية، مطالبهم باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان حينها، إنه تم عزل أعداد كيبر من الحالات المخالطة للمصابين المعلن عنهم، وبينهم 12 حالة لمواطنين مصريين يعملوا في الكويت، بعدما اشتبهت الوزارة في إصابتهم.