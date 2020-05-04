عيون عجيبة ولدغات سامة.. “دبابير القتل” الآسيوية تغزو أمريكا

ظهرت مؤخرا دبابير عملاقة بعيون “عجية” ولدغة سامة لتغزو الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار مخاوف الكثيرين بسبب فيروس كورونا، وهو ما يؤكد أن عام 2020 الحالي لا يزال يكشف عن المزيد من أسراره ومفاجآته يومًا بعد يوم.

وأكد العلماء رصد “دبابير عملاقة آسيوية” في الولايات المتحدة، للمرة الأولى في ولاية واشنطن، ومن ثم بدأ اكتشاف هذه الدبابير عندما أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من النحل الميت داخل مزرعته ممزقة رؤوسها، في مشهدٍ نادرٍ ينذر بالخطر في بلد يتناقص فيه عدد النحل على نحو سريع، وذلك حسبما ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

أكثر من 5 سنتيمترات هي طول الدبور، ما يعد أنها من أكبر الدبابير في العالم، وأوضح عدد من الخبراء في جامعة ولاية واشنطن أن للدبابير العملاقة لدغات قاتلة إذا لدغة الشخص أكثر من مرة، وقد أطلق عليها الباحثون لقب “دبابير القتل”.

وقالت سوزان كوبي وهي من مربي النحل في قسم علم الحشرات بجامعة ولاية واشنطن، إن الدبابير تشبه تلك التي تظهر في الرسوم المتحركة الوحشية للأطفال، فهي لها وجه أصفر برتقالي ضخم.

كيف وصلت الدبابير القاتلة إلى أمريكا؟

لا يعرف العلماء تحديدا، خلال هذه الآونة، كيف وصلت “الدبابير القاتلة” إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في واشنطن، التي يكون موطنها الأصلي آسيا. ورجح سيث تروسكوت من كلية العلوم الزراعية والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن، أن يكون قد جرى نقلها عبر شحنات دولية، وفي بعض الحالات بشكل متعمدٍ، على حد قوله.

ورصدت الدبابير العملاقة للمرة الأولى في الولاية، خلال ديسمبر الماضي، ويعتقد العلماء أنها بدأت تنشط مرة أخرى خلال الشهر الماضي، بعدما خرجت الملكات من بياتها الشتوي بعدما خرجت من أجل بناء الأعشاش وتشكيل المستعمرات.

وتكون “الدبابير القاتلة” أكثرا تدميرا، اعتبارا من أواخر الصيف في يوليو، وأوائل الخريف “أكتوبر”، إذ إنها في هذه الفترة تكون مشغولة في البحث عن مصادر البروتين لتربية ملكات العام المقبل، حيث إنها تهاجم خلايا نحل العسل، وتقتل النحل البالغ وتلتهم يرقاته، كما أن لسعات هذه الدبابير كبيرة ومؤلمة، وبها سم عصبي قوي، حيث يمكن للسعات متعددة منها أن تقتل البشر.