الصين تدافع عن اتهامهاتها بإخفاء حجم كورونا لديها

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مكافحة فيروس كورونا
في رد منها على الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، اتهمت وسائل الإعلام الصينية الرسمية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمحاولة صرف الانتباه عن “عدم كفاءتها”، من خلال المزاعم حول انتشار فيروس كورونا المستجد.
“لا أساس لها”.. هكذا جاء وصف التعليق الذي نشرته صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، والتي تصدر تحت رعاية صحيفة “الشعب” اليومية، التابعة للحزب الشيوعي الصيني، تلك المزاعم التي جاء فيها أن الصين أخفت حجم انتشار فيروس مورونا لديها.
وقالت الصحيفة أن مزاعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن وجود وكالات استخباراتية تتابع أدلة “مهمة”، توضح أن الفيروس جاء من مختبر في مدينة ووهان الصينية، عبارة مزاعم “مخادعة”.وقالت الصحيفة: “الحقيقة.. بومبيو ليس لديه أي دليل.. وإذا كانت واشنطن لديها أدلة قوية، فعليها أن تسمح لمعاهد البحوث والعلماء بفحصها والتحقق منها”.
وأشارت الصحيفة الصينية، إلى أن حكومة الولايات المتحدة تهدف إلى إلقاء اللوم على الصين بشأن انتشار وباء كورونا المستجد، إضافة إلى التلاعب بالرأي العام، وتجنب اتهامها بـ”بسوء التصرف تجاه الوباء”.
يشار إلى أن المخابرات الأمريكية خلصت في الأسبوع الماضي، إلى أن الفيروس لم يكن من صنع الإنسان.

يذكر أنه منذ تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، والذي ظهر بارتفاع عدد الحالات المصابة إلى أكثر من مليون مصاب لتحتل وحدها نحو ثلث إصابات العالم، فكانت ذريعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهجوم على الصين حتى أنه أسمى الجائحة بـ”الفيروس الصيني” لظهوره في الصين أولًا في ووهان في ديسمبر الماضي، وهو المسمى الذي يزعج السلطات الصينية.

وردت الصين على أقوال وأفعال الرئيس الأمريكي في مناسبات عدة، حيث رد وزير الخارجية الصيني على قول ترامب ببتخطيط الصين لخسارته في السباق الرئاسي، موضحًا أنهم لا يملكون مصلحة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما نددت السلطات الصينية بالانتقادات الدولية التي توجهت لها إثر جائحة كورونا، واعتبرت ما يقال “أكاذيب مكشوفة” متهمة فيها سياسيين أمريكيين، في إشارة منها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل متهمة أمريكا بأنها تهاجمها من أجل أن تصرف الأنظار عن طريقة تعاملها مع انتشار الفيروس في أراضيها، مهددة كذلك بمقاطعة المنتجات الأسترالية، حسب تصريح سفيرها لدى أستراليا، بسبب تضامن الأخيرة مع الولايات المتحدة بشأن فتح تحقيق يخص الفيروس.

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