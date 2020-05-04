مصادر إسرائيلية تؤكد اقتراب حدوث انقلاب عسكري في قطر بسبب تميم بن حمد

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية عن تدهور الأوضاع السياسية في دولة قطر بدرجة لم يكن يتوقعها أي أحد على الإطلاق من المسؤولين الحاليين، بسبب عدم كفاءة الأمير تميم بن حمد حاكم البلاد حالياً وتعاونه بشكل واضح للغاية مع الإرهاب من أجل إسقاط العديد من الدول العربية وفي مقدمتها مصر.

وأكد موقع “بريكينج نيوز إسرائيل” اليوم الإثنين أن دولة قطر قد تشهد حدوث انقلاب عسكري بنسبة كبيرة للغاية في الفترة القادمة، نظراً إلى عدم قدرة الشعب القطري على تحمل المظالم التي بات تميم بن حمد يفرضها على الجميع بدون استثناء.

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وأشار أيضاً إلى أن تميم بن حمد وحاشيته وضعوا أيديهم في يد إيران وتركيا والعناصر الإرهابية، حتى يكونوا قادرين على إسقاط أنظمة الدول العربية واحدة تلو الأخرى، وهو الأمر الذي لم يفلح حتى هذه اللحظة مع مصر في ظل القوة والشجاعة التي يتحلى بها الجيش المصري على حدود الدولة المصرية إضافة إلى قوات الشرطة داخل البلاد.

وشدد الموقع على أن ذلك الانقلاب العسكري القريب قد ظهرت ملامحه بشكل واضح في الفترة الماضية، من خلال محاولة حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء القطري سابقاً الإطاحة بالأمير تميم بن حمد الذي اتهم الشركات التي يمتلكها الأول بالفساد كما أمر أيضاً السلطات بالتحقيق معها.

وأضاف أيضاً أن الأمور قد اشتعلت أكثر في دولة قطر بعدما طالب الشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة الأمير تميم بن حمد بضرورة التخلي عن حكم الدولة، حتى يستطيع شخص آخر من أفراد الأسرة الحاكمة أن يتولى مقاليد الحكم، وخاصة في ظل وجود أشخاص لديهم كفاءة وقدرة أكثر من تميم لتولي رئاسة دولة قطر.

وأوضح الموقع أن الشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني يثق في عدم تحمل الشعب القطري لهذه المظالم التي يفرضها عليهم الأمير تميم بن حمد، حيث أصبحت دولة قطر تحت سيطرة كاملة من طرف كلاً من إيران إضافة إلى تركيا.

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