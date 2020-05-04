بريطانيا تكشف عن صور مجهرية لفيروس كورونا بواسطة مجموعة من العلماء

استطاع مجموعة من العلماء التابعين لكلية علوم الحياة في بريطانيا أن يكشفوا عن أول صور مجهرية لفيروس كورونا المستجد، وذلك على هامش المحاولات المكثفة منهم من أجل التعرف أكثر على ذلك الفيروس القاتل من أجل محاولة إيجاد العلاج الفعال القادر على القضاء عليه بصفة نهائية بعدما تسبب في كوارث عالمية لم يسبق لها أي مثيل على الإطلاق.

وأكدت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن مجموعة من العلماء التابعين لكلية علوم الحياة في جامعة دندي يسعون جاهدين مثلهم مثل غيرهم من العلماء والمؤسسات الطبية المختلفة حول العالم، من أجل القضاء نهائياً على انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب في وفاة عدد هائل من المواطنين إضافة إلى إصابة الملايين.

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وأشارت أيضاً إلى أن علماء كلية علوم الحياة حصلوا على بعض المساعدات من جانب المركز الطبي لمدينة أوتريخت الهولندية، حيث نجحوا جميعاً في الكشف عن شكل فيروس كورونا المستجد أثناء تواجده داخل الأمعاء البشرية في جسم الإنسان من خلال صور مجهرية واضحة.

وشددت الصحيفة على أن هذه الصور المجهرية قد ساهمت في تعرف العلماء على طريقة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الأمعاء البشرية بعد إصابة الإنسان، كما أصبحوا يعلمون أيضاً كيفية تكاثره وتوسيع انتشاره داخل جسم الإنسان.

وأضافت أيضاً أن العلماء باتوا لا يتعجبون من شكوى العديد من مصابي فيروس كورونا بشأن مواجهة بعض المشاكل في الجهاز الهضمي الخاص بهم عقب الإصابة بذلك المرض، علماً بأن هذه المشاكل تتمثل في كلاً من الإسهال إضافة إلى الغثيان.

وأوضحت الصحيفة أن كل هذه المعلومات من شأنها أن تساعد العلماء والباحثين من أجل القضاء على ذلك الفيروس القاتل أو حتى إيجاد طريقة مناسبة من أجل السيطرة عليه بعد إصابة الإنسان به، مؤكدة في الوقت ذاته أن كل المؤسسات الطبية في العالم تحتاج إلى العمل سوياً حتى تتوصل إلى النتائج الإيجابية في نهاية المطاف وإنقاذ الملايين من الأرواح البشرية التي باتت في خطر حقيقي مؤخراً.

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