بسبب فيروس كورونا .. شركة أوبر الأمريكية تعلن تسريح أكثر من 3 آلاف موظف

أعلنت شركة أوبر الأمريكية لخدمات النقل الذكي بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن تسريح أكثر من 3 آلاف موظف عامل لديها في الفترة الحالية، نظراً إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للشركة بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد الذي ساهم في تعليق معظم أنشطة الحياة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في كافة أنحاء العالم.

وأكدت شركة أوبر في بيان رسمي اليوم وجهته إلى هيئة سوق المال الأمريكية أن وضع الشركة المالي بات صعباً للغاية، وخاصة في ظل انخفاض معدل الطلبات اليومية لخدمات الشركة التي كانت تقدم للمواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات الماضية.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أنها سوف تقوم بتسريح 3700 موظف على وجه التحديد من أجل تقليل نفقات الشركة، إضافة إلى المساهمة في دعم الجوانب الاقتصادية للشركة بعد انهيارها بشكل واضح على مدار الأسابيع الماضية في ظل الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف الحكومة الأمريكية في محاولة منها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وشددت شركة أوبر في البيان على أن جميع عمليات التسريح المقررة سوف تكون شاملة على الموظفين العاملين في خدمة التوظيف إضافة إلى خدمة العملاء، كما سيتم أيضاً إيقاف كافة عمليات التوظيف بالنسبة إلى السائقين الجدد.

وأضافت أيضاً أن إجمالي عدد الموظفين في الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 26900 موظف، مما يعني أن الموظفين الذي سوف يتم تسريحهم تبلغ نسبتهم 14% من العدد الإجمالي، على أن يتم صرف لهم مكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى التعويضات المناسبة بقيمة إجمالية تصل إلى مبلغ 20 مليون دولار.

وأوضحت شركة أوبر في البيان أن الرئيس التنفيذي للشركة بالولايات المتحدة الأمريكية قد تنازل بدوره عن الأجر الأساسي الذي يحصل عليه بصفة شهرية حتى نهاية العام الحالي 2020، مما يؤكد بالتالي حجم المعاناة التي أصابت الشركة منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء إلى غاية الآن، علماً بأن نشاط شركة أوبر في مختلف أنحاء العالم بات متوقفاً عن العمل بدرجة كبيرة بسبب حظر التجوال.

إقرأ أيضاً: مصر تترقب مناقشات صندوق النقد الدولي الاثنين القادم للرد على طلب القرض