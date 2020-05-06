التفاصيل كاملة عن انتحار دميتري بوسوف الملياردير الروسي

انتحر اليوم رجل الأعمال الروسي الجنسية الملياردير دميتري بوسوف، الذي قد دخل ضمن قائمة أغنى أغنياء روسيا ضمن قائمة “فوربس”، وقد أعلنت “روسيا اليوم” أن الملياردير الروسي أقدم على الانتحار حيث قام بإطلاق الرصاص على رأسه.

تعود أحداث الواقعة عند عثور أقارب الملياردير الروسي دميتري على جثته فجر اليوم الأربعاء بالقرب من منزل الريفي القائم في العاصمة الروسية موسكو، مصاب بطلق ناري في رأسه، وكان بجوار الجثة مسدس من نوع Glock 19 gen 4، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها لجنة التحقيق الروسية.

Advertisements

وبحسب التصريحات التي أعلنت عنها مجلة “فوربس”، فإن رجل الأعمال الروسي دميتري بوسوف، الذي يبلغ من العمر 52 عاماً، فقد احتل المرتبة الـ 86 بقائمة أغني أغنياء روسيا خلال عام 2020، حيث سجلت ثروة رجل الأعمال الروسي 1.1 مليار دولار.

يعد الملياردير الروسي المنتحر من أكبر المساهمين في إدارة مجموعة آلتيك لتعدين الفحم، التي تعد المسيطرة على شركة “سيب أنتراتسيتط الرائدة عالمياً في مجال تصدير وإنتاج الفحم الحجري، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة “آلتيك”، وبحسب التصريحات التي أعلنت عنها “فوربس” فقد حقق الشركة أرباح تقدر بنسبة 90% من رأس مال رجل الأعمال الروسي المنتحر.

إقرأ أمريكا تتوصل إلى طفرة جديدة في المواد الوراثية لفيروس كورونا .. تعرف على التفاصيل