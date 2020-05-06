تطبيق جديد من فيسبوك يمنح المستخدم حرية تصفح الإنترنت مجاناً !

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية بصفة رسمية اليوم الأربعاء أنها قد بدأت في اختبار تطبيقاً جديداً يمنح المستخدمين من جميع أنحاء العالم حرية تصفح الإنترنت بشكل مجاني دون تحمل أي أعباء مالية كبيرة على الإطلاق.

وأكدت شركة فيسبوك أن ذلك التطبيق الجديد يطلق عليه اسم “تطبيق ديسكوفر”، ويبقى الهدف الرئيسي من وراء إنشائه هو جذب أي شخص لم يسبق له استخدام شبكة الإنترنت حتى يستطيع تصفح الإنترنت لأول مرة مجاناً دون تحمل التكاليف الباهظة.

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وأشارت أيضاً إلى يتميز بقدرته على تصفح أي موقع إلكتروني يبحث عنه المستخدم، على أن تقتصر التكلفة فقط على الرصيد اليومي من البيانات المجانية المحدودة التي توفرها جميع شبكات الهاتف المحمول حول العالم.

وشددت شركة فيسبوك على أن استخدام تطبيق ديسكوفر لن يفرض على المستخدم أبداً إنشاء حساب خاص به عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن الشركة لن تحتفظ بالبيانات الخاصة بكل مستخدم أو عناوين المواقع الإلكترونية التي زارها، مما يعني بالتالي أن الإعلانات لن تستهدف المستخدمين بأي حال من الأحوال.

وأضافت أيضاً أن ذلك التطبيق الجديد سوف يساعد في قضاء جميع الأشخاص حول العالم وقتاً أطول عبر شبكة الإنترنت، حيث يعاني الكثير من الناس من عدم القدرة على تصفح الإنترنت مجدداً في حالة نفاذ رصيد البيانات الخاص بهم بغض النظر عن هوية شبكة المحمول التي يتم استخدامها.

وأوضحت شركة فيسبوك أن تطبيق ديسكوفر لن يسمح للمستخدم بتصفح مواقع الفيديوهات سواء المباشرة أو المسجلة على سبيل المثال، نظراً لأن مثل هذه المواقع تستهلك بيانات عالية للغاية أعلى من الحد الأقصى للمعدل المجاني الذي تتيحه شركات الهواتف المحمولة بصفة يومية.

يُذكر أن ذلك التطبيق لا يزال قيد التجربة حتى هذه اللحظة، حيث لم يتم استخدامه سوى داخل دولة بيرو في قارة أمريكا الجنوبية، على أن يتم التوسع واستخدامه في عدة دول في قارة آسيا خلال الأسابيع القليلة القادمة مثل كلاً من: العراق / تايلاند / الفلبين.

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