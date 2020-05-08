بعد تسجيل 641 إصابة جديدة.. الكويت تطبق الحظر الشامل بدءا من الأحد المقبل

أعلنت الكويت تطبيق الحظر الشامل في البلاد، حيث قال المتحدث الرسمي للحكومة طارق المزرم، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء أعلن القرار بعد توجيه السلطات الصحية، على أن يطبق القرار بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020، وذلك منذ الساعة 4 عصرا وحتى 30 مايو 2020.

يذكر أن الكويت سجلت اليوم الجمعة 641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليواصل العدد ارتفاعه بتسجيل 7208 حالات مسجلة، و3 حالات وفيات فقط، ليسجل إجمالي عدد الوفيات 47 حالة حتى اليوم.

Advertisements