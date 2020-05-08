الإعلام السعودي يدعو إلى تسريح الوافدين من الوظائف بسبب فيروس كورونا

أشعلت أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم مؤخراً أزمة جديدة كانت متوقعة بنسبة كبيرة، وهي الأزمة الاقتصادية بعد توقف عجلة الحياة في جميع دول العالم وخاصة في منطقة الخليج العربي التي تشهد تواجد عدد هائل من الوافدين أي الأجانب الذين باتوا مهددين بالتسريح من وظائفهم من أجل حماية مصلحة المواطن الخليجي.

وحرص الإعلامي السعودي خالد العقيلي على سبيل المثال إلى دعوة الشركات الخاصة في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة تسريح الموظفين الأجانب من الوافدين عوضاً عن تسريح المواطن السعودي من عمله لحين نهاية أزمة فيروس كورونا.

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وأكد الإعلامي خالد العقيلي مقدم برنامج “كلنا مسؤولون” المعروف أن الشركات الخاصة في المملكة العربية السعودية لا يجب أن تتعامل مع الموظف السعودي على أنه “كبش فداء”، حيث من الأفضل التخلي عن خدمات الموظف الأجنبي بغض النظر عن جنسيته أو حتى كفائته.

وأشار أيضاً إلى أن عدد العمال الوافدين أي الأجانب في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية هائلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على مستقبل السعودية كما يهدد أيضاً الأمن الوطني للدولة إضافة إلى اقتصادها.

وتأتي هذه الدعوة من جانب الإعلامي السعودي خالد العقيلي في ظل حالة التوتر التي تعيش على وقعها كافة الشركات والمؤسسات في العالم بأكمله وليس فقط داخل المملكة العربية السعودية، حيث تسبب الانهيار الاقتصادي في اتخاذ العديد من الشركات والمؤسسات قرارات صادمة تمثلت في تسريح معظم موظفيها.

وأسفر ذلك عن ارتفاع معدلات البطالة في جميع دول العالم بدون أي استثناء على الإطلاق، علماً بأن ذلك المعدل مرشح إلى الارتفاع من جديد خلال الأشهر القادمة، على أمل أن ينتهي ذلك الكابوس قريباً في اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن اكتشاف لقاح أو علاج يستطيع القضاء على خطورة فيروس كورونا المستجد، علماً بأن ذلك العلاج أو اللقاح من المرجح اكتشافه في صيف العام المقبل 2021 كحد أقصى.

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