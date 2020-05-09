حقيقة فيديو سحل مصري في السعودية يكشفها مصدران

أكد أحمد زكي، نائب رئيس الاتحاد العام للجالية المصرية في السعودية، عدم تمكنهم من حقيقة الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخاص بسحل مواطن على يد قوات الشرطة السعودية، حتى الوقت الحالي.

وقال زكي، إنه خلال ساعات سيت معرفة أصل الموضوع وأننا لا نعرف حتى الآن إن كان مفبرك أو صحيح.

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وقال مصدر من أبناء الجالية المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إن هذا الفيديو مفبرك من قناة الجزيرة ولم يحدث، واستند إلى عدم ارتداء الشرطة السعودية بناطيل جينز أو كوتشي في القدم.

وتابع المصدر أن الجزيرة فبركت الفيديو بعد نشر جريدة الرياض خبرا يفيد بإلقاء القبض على مواطن مصري حرض على التظاهر أمام السفارة المصرية في الرياض، وذلك خلال فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مقيم مصري يحرض بعض العالقين في السعودية على إثارة الشغب أمام سفارة مصر بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى القبض على المواطن المصري من محل سكنه وليس من أمام السفارة المصرية، لافتا إلى عمل المصري حلاقا وقد تأثر عمله بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فايروس كورونا، وقُبض عليه وشخص آخر صورّه.