مصادر تتوقع ظهور نتائج تجربة عقار علاج الملاريا لمكافحة كورونا يوليو المقبل

أكدت مصادر صحفية اليوم السبت أن شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020 سوف يشهد ظهور نتائج تجربة عقار علاج الملاريا، والذي من المرجح أن يتم استخدامه من أجل علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم بأكمله.

وكان عقار علاج الملاريا قد تم ترشيحه من جانب العديد من الخبراء في المجال الطبي خلال الأشهر الماضية حتى يتم استخدامه كدواء محتمل من أجل شفاء المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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ولا يقتصر الأمر فقط على الخبراء في المجال الطبي، بل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه قد انضم بدوره إلى لائحة المطالبين بإجراء التجارب على عقار علاج الملاريا، وذلك بسبب تفائله بإمكانية مساهمة ذلك العقار في علاج جميع المصابين بفيروس كورونا حول العالم.

على صعيد متصل، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “نوفارتس” خلال تصريحات صحفية له في الساعات الماضية أن شهر يوليو القادم سوف تظهر فيه أيضاً نتائج تجارب عقارين آخرين بجانب عقار علاج الملاريا، مما يجعل ذلك الشهر منتظراً بكل ما تحمله الكلمة من معنى في ظل رغبة الجميع في إيجاد العلاج المناسب القادر على القضاء على الفيروس الصيني القاتل.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد كان قد انتشر في العالم بأكمله بداية من شهر ديسمبر من العام الماضي 2019، وذلك تحديداً في مقاطعة ووهان داخل دولة الصين ثم تسرب بشكل تدريجي وسريع للغاية إلى جميع أنحاء العالم بدون أي استثناء على الإطلاق.

وقد أسفر تفشي ذلك الوباء الخطير عن إصابة الملايين من المواطنين من مختلف الجنسيات حول العالم، فيما تخطى عدد وفيات فيروس كورونا حاجز ربع مليون مواطن في واحدة من أسوأ الكوارث التي مرت بها البشرية بأكملها على مر التاريخ.

وشملت الخسائر أيضاً عدة جوانب أخرى بعيداً عن الخسائر البشرية، ولعل أبرز هذه الخسائر قد تمثلت في الخسائر الاقتصادية، ويكفي الإشارة إلى حالة الانهيار التام التي عانى منها الاقتصاد العالمي في جميع دول العالم سواء الدول المتطورة أو حتى النامية.

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