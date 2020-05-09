هونغ كونغ تؤكد نجاح تجربة 3 عقارات طبية في علاج بعض مصابي فيروس كورونا

كشفت هونغ كونغ عن بشرى سارة للغاية للعالم بأكمله بعد نجاح تجربة 3 عقارات طبية مضادة للفيروسات على بعض مصابي فيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية، مما يعيد الأمل من جديد إلى إمكانية اكتشاف العلاج الفعال القادر على القضاء نهائياً على ذلك الوباء العالمي.

وأكدت التجارب الطبية التي أجرتها هونغ كونغ في الفترة الماضية أن العقارات الطبية الثلاثة التي تم توليفها معهاً قد ساهمت بشكل واضح للغاية في تخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد لدى 12 مريضاً تم منح الدواء لهم.

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وساهم ذلك الدواء في تخفيف نسبة الفيروسات الضارة في أجسام المرضى وباتت الحالة الصحية الخاصة بهم في تحسن مستمر، علماً بأن الدواء مركب من 3 عقارات طبية تتمثل على النحو التالي:

عقار “لوبينافير ريتونافير” الذي يتم استخدامه من أجل علاج مرض نقص المناعة المكتسبة أي الإيدز.

عقار “ريبافيرين” الذي يتم استخدامه من أجل علاج التهاب الكبد الوبائي.

عقار “انترفيرون بيتا” الذي يتم استخدامه من أجل علاج التصلب المتعدد.

وأسفر تناول 12 مريضاً في هونغ كونغ لذلك العلاج عن شفاء أجسامهم بالكامل من فيروس كورونا المستجد، مما جعل كوك يونغ يوين أحد الأساتذة في جامعة هونغ كونغ من ضمن المشاركين في تجربة ذلك العلاج يؤكد أن ذلك الدواء المركب من 3 عقارات قد أظهر كفاءة عالية في التجارب الأولى له في الأيام الماضية.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك الدواء المركب سوف يلعب دوراً بارزاً للغاية من أجل مساعدة جميع العاملين في القطاع الطبي في مختلف أنحاء العالم على السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات على ذلك الدواء لحين التأكد من فعاليته بشكل كامل حتى يتم اعتماده رسمياً من جانب منظمة الصحة العالمية.

ولا تزال كل المؤسسات الطبية حول العالم تسعى جاهدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية إلى محاولة اكتشاف العلاج الفعال القادر على التخلص نهائياً من فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة القادمة.

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