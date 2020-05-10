حصيلة كورونا في الكويت.. 1065 إصابة و9 وفيات جديدة

صرحت اليوم الأحد وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وبتلك الحصيلة فقد ارتفعت إجمالي الوفيات بالفيروس في الكويت إلى 58 حالة إلى الوقت الراهن.

كما أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إنه تم تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع بهذا العدد إجمالي إصابات فيروس كورونا في الكويت إلى 8688 حالة خلال الوقت الراهن.

Advertisements

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية خلال وقت سابق عن شفاء 107 حالة مصابة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة السابقة، ليرتفع بهذا العدد إجمالي عدد الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا المستجد في الكويت إلى 2729 حالة حتى الوقت الراهن.

كما أكد طارق المزرم رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية على عدم صحة ما تداوله من أنباء بعض عدد من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” عن الاشتباه بإصابة أحد الوزراء في دولة الكويت بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

جاءت تلك التصريحات خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي عقب عقد فعاليات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الكويت، وأكد طارق المزرم أن الحكومة الكويتية تتباع سياسة الوضوح والشفافية مع المواطنين والمقيمين منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية بالقرب من سوق تجاري لبيع المواد الغذائية وأخذ في الانتشار بجميع أنحاء العالم، حيث سجلت إجمالي عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد إلى الوقت الراهن 4.131.037 مصاباً، وعدد الوفيات 281.015 حالة، وعدد المتعافين 1.455.047 شخصاً.

إقرأ اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا يكشف النتائج في دقائق