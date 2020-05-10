حصيلة فيروس كورونا بالسعودية.. 39048 مصاباًُ و246 حالة وفاة

صرحت وزارة الصحة بالمملكة العربي السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في السعودية إلى الوقت الراهن الى 246 حالة.

أعلن الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عن حصيلة فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، حيث أكد أنه تم تسجيل 1912 حالة إصابة جديد بـ كوفيد 19، ليرتفع بهذا حصيلة المصابين في السعودية إلى 39048 حالة إلى الوقت الراهن.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إلى شفاء 1313 حالة من فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بأراضي المملكة العربية السعودية إلى الوقت الراهن إلى 11457 حالة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية بالقرب من سوق تجاري لبيع المواد الغذائية وأخذ في الانتشار بجميع أنحاء العالم، حيث سجلت إجمالي عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد إلى الوقت الراهن 4.131.037 مصاباً، وعدد الوفيات 281.015 حالة، وعدد المتعافين 1.455.047 شخصاً.

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