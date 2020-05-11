أرامكو السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

قالت شركة أرامكو السعودية، إنها راجعت أسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر مايو الحالي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بأن أسعار البنزين المُحدّثة سوف تطبق بداية من اليوم الاثنين.

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ووفقًا للمراجعة الدورية لأسعار الوقود التي أعلنتها شركة أرامكو، وردت أسعار مايو على النحو التالي:

بنزين 91 سجل 0.67 ريال لكل لتر

بنزين 95 سجل 0.82 ريال لكل لتر

ديزل 0.47 سجل ريال لكل لتر

الكيروسين سجل 0.64 لكل لتر

غاز البترول المسال سجل 0.75 لكل لتر

يذكر أن الأسعار الجديدة سجلت انخفاضًا جديدًا، حيث إن سعر بنزين 91 في أبريل كان يوازي 1.31 ريال للتر، ومثله تراجع سعر بنزين 95 الذي كان في الشهر الماضي 1.47 ريال للتر.

وأوضحت شركة أرامكو أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يحدث وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير عن طريق الارتفاع أو الانخفاض حسب التغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وتابعت الشركة أن مراجعة الأسعار في السعودية شهريا تكون بهدف خفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت عدد من القرارات الاقتصادية من أجل مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد، ومن بينها إيقاف بدل غلاء المعيشة مع رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وقال محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية والاقتصاد والتخطيط، إن هذه الإجراءات المتخذة الهدف منها حماية اقتصاد السعودية من أجل تجاوز آثار جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وما خلفته من تداعيات مالية واقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، حسب ما أفادت به وكالة الأخبار السعودية “واس”.

وأضاف وزير المالية المكلّف أن الحكومة سوف تستمر في اتخاذ القرارات الضرورية من أجل حماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد مبكرًا من أجل الحد من تفاقم الأزمة، والتي نتج عنها حدوث انخفاض في الإيرادات الحكومية، غير الضغط على المالية العامة إلى مستويات من الصعب التعامل معها دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للسعودية والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل.

شملت القرارات الاقتصادية إيقاف بدل غلاء المعيشة على أن يطبق ذلك بداية من شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% لـ 15%، وذلك بداية من الأول من شهر يوليو المقبل.