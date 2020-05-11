فيديو يظهر الاعتداء على وافد بالكويت في طابور للحصول على وجبة إفطار

اعتداء متطوع على وافد في الكويت وهو ويقف في طابو للحصول على وجبة إفطار في منطقة جليب الشيوخ في الكويت، هذا ما ظهر في فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال متداولو الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إن المتطوع اعتدى بالضرب على وافد جاء للحصول على وجبة إفطار في المهبولة، لكن الوافد هرب وهو جائع بعد أن تعرض للأذى ولم يحصل على الطعام.

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في مقطع الفيديو يظهل شخص ينهال بالضرب على واحد آخر أمام أعداد كبيرة من الناس الواقفين في طوابير، أشار المغردون إلى أنتلك الطوابير من أجل الحصول على وجبات إفطار رمضانية.

وتعليقا على الفيديو المتداول قال الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، إنه تم استدعاء المتطوع الذي ظهر في مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على مقيم في منطقة جليب الشيوخ.

واستكملت الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصة استدعت الشخص فور رؤية الفيديو وتمت إحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم في الواقعة.