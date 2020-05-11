جميعهم مخالطين.. الكويت تسجل 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، 7 حالات وفاة و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحيث يرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 65 حالة، وإجمالي عدد المصابين يصل إلى 9286 حالة.

وأوضح الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، في مؤتمره الصحفي الذي ينعقد يومين، أنه قد ثبت أن الحالات الجديدة المصابة، بفيروس (كوفيد-19) نتج عن مخالطتها لحالات مصابة بالفيروس، وتتابع الفرق الوقائية أسباب العدوى كما أنها تتبع المخالطين وفحصهم، وتتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

Advertisements

وقال السند إنه من بين الحالات المرصودة 159 حالة لمقيمين يحملون الجنسية الهندية، و140 مصاب لمقيمين يحملون الجنسية المصرية، و79 مصاب من مواطنين كويتيين، و87 حالة تعود لمقيمين يحملون الجنسية البنجلادشية، وبقية الحالات من جنسيات أخرى مختلفة.

وتابع أن 131 حالة يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة، ضمنها 71 حالة مستقرة، و60 حالة حرجة.

وناشد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، المواطنين وكذلك المقيمين برورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وأيضًا التوصيات والقرارات الصادرة من وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف إلى احتواء الفيروس والقضاء عليه.

وكان طارق المزرم رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية أكد على عدم صحة ما تداوله من أنباء بعض عدد من مواقع وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” عن الاشتباه بإصابة أحد الوزراء في دولة الكويت بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأطلق تصريحاته خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي عقب عقد فعاليات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الكويت، وأكد طارق المزرم أن الحكومة الكويتية تتبع سياسة الوضوح والشفافية مع المواطنين والمقيمين منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية بالقرب من سوق تجاري لبيع المواد الغذائية وأخذ في الانتشار بجميع أنحاء العالم، حيث سجلت إجمالي عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد إلى الوقت الراهن 4.131.037 مصاباً، وعدد الوفيات 281.015 حالة، وعدد المتعافين 1.455.047 شخصاً.