رئيس وزراء بريطانيا يصدم العالم بشأن إمكانية عدم اكتشاف لقاح لفيروس كورونا

أثار بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم الإثنين الرعب في قلوب العالم بأكمله وليس فقط الشعب البريطاني وحده، وذلك بخصوص إمكانية عدم قدرة المؤسسات الطبية العالمية على اكتشاف أي لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد طيلة السنوات القادمة.

وأكد بوريس جونسون خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم أن جميع الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة البريطانية ومنظمة الصحة العالمية مؤخراً، إضافة إلى القيود المفروضة على المملكة المتحدة التي أقرتها الحكومة البريطانية من الوارد أن تستمر لعدة سنوات قادمة وليس فقط لعدة أشهر مثلما يتوقع الجميع.

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وأشار أيضاً إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الإمكانية هو عدم قدرة أي مؤسسة طبية في العالم سواء منظمة الصحة العالمية أو غيرها في اكتشاف اللقاح أو العلاج القادر على القضاء نهائياً على فيروس كورونا المستجد.

وشدد بوريس جونسون في حديثه على أن الحكومة البريطانية قد أعدت على مدار الأسابيع الماضية خطة محكمة للغاية من أجل إعادة البناء من جديد، علماً بأن هذه الخطة كانت الحكومة البريطانية قد نشرتها عبر شبكة الإنترنت لكافة المواطنين داخل المملكة المتحدة من خلال وثيقة تتكون من 60 صفحة.

وأضاف أيضاً أن هذه الخطة تشمل 3 مراحل مختلفة يتم من خلالها تخفيف القيود المفروضة على المواطنين على كافة المستويات بشكل تدريجي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المرحلة الأولى المقرر تطبيقها انطلاقاً من يوم الأربعاء المقبل تتضمن السماح للموظفين غير القادرين على أداء عملهم من المنزل إلى وظائفهم بصورة طبيعية.

وأوضح بوريس جونسون في تصريحاته أن المرحلة الأولى تتضمن أيضاً السماح للناس بممارسة الرياضة من جديد تحت أشعة الشمس إضافة إلى التنزه في مختلف الحدائق العامة، على أن يتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية مباشرة خلال الأسابيع القادمة.

وفي الختام، شدد أيضاً على أنه هناك إمكانية كبيرة للعودة من جديد لتشديد القيود المفروضة على المواطنين في كافة أنحاء المملكة المتحدة، وذلك في حالة تفشي الوباء من جديد في الفترة المقبلة.

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