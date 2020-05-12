أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على مقترح حظر التجوال الكامل في مصر

حرصت منظمة الصحة العالمية على التعليق اليوم الثلاثاء لأول مرة على المقترح الذي يتم المطالبة بتطبيقه كثيراً في الآونة الأخيرة داخل مصر، والذي يتمثل في فرض حالة حظر التجوال الكامل على البلاد لمدة أسبوعين لمحاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر في المرحلة القادمة.

وأكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن المنظمة كانت حريصة على توجيه كل النصائح اللازمة لكافة دول العالم منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء.

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وأشار أيضاً إلى أن منظمة الصحة العالمية طالبت الدول بشكل عام بضرورة تطبيق بعض الإجراءات الوقائية، إضافة إلى فرض بعض القيود على المواطنين من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، ولكن مع ترك حرية الاختيار فيما يتعلق بمدى شدة هذه الإجراءات الوقائية والقيود بحسب قدرة كل دولة.

وشدد الدكتور أحمد المنظري في حديثه على أن النظام الصحي لكل دولة يختلف تماماً عن الأخرى، كما يختلف أيضاً وضع انتشار فيروس كورونا في كل دولة عن غيرها، لذا لا يمكن تطبيق نفس الإجراءات وفرض القيود في جميع الدول بنفس الطريقة.

وأضاف أيضاً أن كل دولة يجب عليها تقييم وضعها الصحي وتحديد حجم الفوائد أو المخاطر التي ستعود عليها، وذلك حالة تشديد الإجراءات والقيود أو حتى في حالة تخفيفها، نظراً لأن مدى شدة هذه الإجراءات قد يكون له تأثير سلبي للغاية على بعض الدول.

وأوضح الدكتور أحمد المنظري في تصريحاته أن الدول التي لم تفرض حظر التجوال الكامل على المواطنين حتى الآن لديها القدرة على التعامل مع انتشار ذلك المرض، ويرجع ذلك إلى التزايد البطيء في أعداد المصابين مما يجعل النظام الصحي قادر على التعامل مع الوضع بأفضل صورة ممكنة.

يُذكر أن العديد من المواطنين في مصر قد طالبوا على مدار الأيام الماضية بضرورة فرض حظر التجوال الكامل على الدولة المصرية لمدة أسبوعين فقط لا غير لمنع انتشار المرض بصورة أكبر.

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