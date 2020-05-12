الأطباء يكتشفون طرقاً جديدة لانتقال عدوى كورونا إلى البشر .. تعرف عليها

تمكنت مجموعة كبيرة من الأطباء حول العالم سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في الصين أو في العديد من الأماكن الأخرى من اكتشاف بعض الطرق الجديدة التي يمكن لفيروس كورونا المستجد أن ينتقل من خلالها إلى جسم الإنسان مباشرة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال جميع الطرق سواء الجديدة أو حتى القديمة التي يمكن أن ينتقل الفيروس المستجد من خلالها إلى جسم الإنسان، علماً بأن بعض هذه الطرق لا تزال قيد الدراسة إلى غاية الآن ولم يتم تأكيدها بصفة رسمية من طرف منظمة الصحة العالمية.

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وإليكم الآن جميع طرق انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إلى جسم الإنسان:

الدموع / أكدت دراسة أجراها بعض الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية أن الوباء من الممكن أن يصل إلى جسم الإنسان عبر العين، وذلك من خلال الدموع الملوثة التي تتلوث في حالة قام الإنسان بمسح عينه بأيدي ملوثة دون أن يغسلها أولاً بالماء والصابون، علماً بأن العديد من الحالات قد اشتكت من شعورها بألم شديد على مستوى العين بعد تأكد إصابتها بالوباء، وأثبتت التجارب الأولية أن الفيروس المستجد يمكنه البقاء لمدة 27 يوماً كاملاً عند مدخل العين.

التلامس / يعد التلامس من ضمن الطرق التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في الفترة الماضية، حيث يمكن أن ينتقل المرض إلى جسم الإنسان في حالة قام بلمس أسطح ملوثة أو حتى أدوات ملوثة.

الأنف / تعد هذه الطريقة أيضاً معتمدة من جانب منظمة الصحة العالمية، لذا وجب التنبيه بضرورة الابتعاد عن أي شخص آخر أمامك بمسافة يصل مقدارها إلى واحد متر على أقل تقدير من أجل تجنب الرذاذ الذي يخرج من أنف أو فم الشخص الذي يتحدث معك، وخاصة في حالة كان ذلك الشخص يعاني من أعراض البرد مثل العطس أو السعال.

أجهزة التنفس الصناعي / من الوارد جداً أن تنتقل عدوى كورونا إلى البشر عبر هذه الطريقة، وذلك في حالة عدم تعقيم وتطهير جهاز التنفس الصناعي بصفة مستمرة وتبادله بين مريض إلى آخر.

الكلام / اعتمدت منظمة الصحة العالمية هذه الطريقة أيضاً في ظل قدرة ذلك المرض على الانتقال في الهواء عبر الرذاذ الذي يخرج من فم الإنسان ويستطيع البقاء في الهواء لفترة زمنية طويلة.

الملابس / قامت منظمة الصحة العالمية باعتماد هذه الطريقة هي الأخرى، حيث نصحت بعدم لمس الملابس الملوثة ثم لمس العين أو الأنف أو الفم، حيث يجب غسل اليدين مباشرة بالماء والصابون بعد لمس الملابس الملوثة، كما يجب غسل الملابس الملوثة على درجة حرارة تصل إلى 90 درجة مئوية، ثم نشر هذه الملابس على الفور تحت أشعة الشمس لضمان القضاء على الفيروسات نهائياً.

البراز / لا تزال هذه الطريقة غير معتمدة حتى هذه اللحظة، إلا أن منظمة الصحة العالمية تجري العديد من الدراسات في الوقت الحالي من أجل التأكد من عدم إمكانية انتقال ذلك المرض من البراز إلى الأنف عبر التطاير في الهواء.

الاتصال الجنسي / بات بعض الأطباء في الصين متأكدين من أن فيروس كورونا من الممكن أن ينتقل إلى جسم الإنسان عبر الممارسة الجنسية، نظراً إلى اكتشاف 6 حالات مصابة بالمرض تواجد الفيروس في السائل المنوي داخل أجسامهم، على أن يتم إجراء المزيد من الاختبارات والبحوث في الفترة القادمة من أجل التأكد بصفة نهائية من هذه الطريقة ثم إخطار منظمة الصحة العالمية بالنتائج التي تم التوصل لها.

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