السودان تعلن رسمياً رفضها إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة في يوليو القادم

أعلنت الحكومة السودانية بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن رفضها القاطع لإعلان دولة إثيوبيا الذي تم إصداره يوم أمس الإثنين، وذلك بخصوص البدء في عملية ملء وتشغيل سد النهضة انطلاقاً من شهر يوليو المقبل من العام الحالي 2020.

وأكدت وزارة الري السودانية في بيان رسمي اليوم أن رئيس الوزراء السوداني قد أخطر رئيس الوزراء الإثيوبي برفض بلاده القاطع لمقترح التوقيع على اتفاق جزئي من أجل البدء في عملية ملء وتشغيل سد النهضة في شهر يوليو القادم.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن رئيس الوزراء السوداني يرى أن إثيوبيا يجب عليها أولاً أن تتوصل إلى اتفاق نهائي مع الدول المعنية بسد النهضة مثل مصر والسودان، وخاصة بعدما وصلت المفاوضات بين الدول الثلاثة إلى مرحلة متقدمة للغاية قبل نهاية العام الماضي 2019، مشدداً في الوقت ذاته على أن الاتفاق الجزئي لا يمكن إتمامه بأي حال من الأحوال بسبب ضرورة تضمين بعض الجوانب القانونية في الاتفاق.

إقرأ أيضاً: سفير مصر بالسودان يرفض إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة انطلاقاً من يوليو المقبل