الكويت تسجل رقم قياسي في عدد مصابي فيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط

أعلنت وزارة الصحة الكويتية بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن تسجيل رقم قياسي في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وأكد الدكتور عبدالله السند خلال تصريحات له في المؤتمر الصحفي أن آخر 24 ساعة قد تم رصيد فيها 751 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في جميع أنحاء دولة الكويت، وعلى إثر ذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11028 حالة حتى هذه اللحظة.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع الفرق الطبية الوقائية التابعة لوزارة الصحة الكويتية لا تزال في حالة تتبع من أجل معرفة السبب وراء إصابة معظم الحالات الجديدة، أما بعض الحالات يرجع سبب إصابتها إلى مخالطة حالات مصابة من وقت سابق.

وشدد الدكتور عبدالله السند في حديثه على أن عدد وفيات ذلك الوباء في دولة الكويت لا يزال مستقراً بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة فقط لا غير، حيث ارتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 82 حالة مما يؤكد بدوره على قدرة النظام الصحي الكويتي على توفير الرعاية الكاملة لكافة المصابين.

وأضاف أيضاً أن جميع الحالات الجديدة من المصابين التي تم رصدها في آخر 24 ساعة ينقسمون إلى جنسيات مختلفة، والتي تتمثل على النحو التالي:

103 من حاملي الجنسية الكويتية.

193 من حاملي الجنسية المصرية.

230 من حاملي الجنسية الهندية.

72 من حاملي جنسية بنغلادش.

153 من جنسيات متنوعة.

وأوضح الدكتور عبدالله السند في تصريحاته أن عدد المصابين المتواجدين حالياً في غرف العناية المركزة يصل إلى 169 حالة، مؤكداً في الوقت ذاته أن 77 حالة منهم في حالة حرجة وخطيرة بينما تعتبر حالة البقية أي 92 من عدد الإجمالي مستقرة.

ولا تزال أعداد المصابين بفيروس كورونا في دولة الكويت في زيادة متواصلة منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الوباء، بالرغم من الإجراءات الوقائية إضافة إلى القيود المشددة المفروضة على المواطنين في كافة أرجاء الدولة، على أمل أن تنتهي الأزمة عما قريب من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها.

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