قطر تعلن تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع عدم وجود وفيات مجدداً

أعلنت وزارة الصحة القطرية بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن أخبار سارة للغاية لكافة مواطني الشعب القطري، وذلك فيما يتعلق بالأعداد الجديدة سواء للمصابين أو الوفيات نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة القطرية في بيان رسمي أن اليوم الأربعاء لم يشهد تسجيل أي حالة وفاة جديدة على الإطلاق من جديد مثلما كان الوضع تماماً يوم أمس الثلاثاء، وبالتالي استقر إجمالي عدد الوفيات في قطر عند 14 حالة وفاة فقط لا غير.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك المعدل الرائع يمثل مدى حجم الرعاية الصحية التي يتلقاها المرضى في جميع المستشفيات المخصصة لعلاج مصابي كورونا، بالرغم من تزايد أعداد المصابين بصورة يومية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها المرض إلى غاية الآن.

وشددت وزارة الصحة القطرية في البيان على أن أعداد المصابين الجديدة لا تزال في تزايد مستمر بدون أي تغيير على الإطلاق عن الأيام الماضية، حيث رصدت الوزارة اليوم 1390 حالة جديدة مصابة بالفيروس المستجد وتم عزلها جميعاً في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بناءً على تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أيضاً أن إجمالي عدد مصابي ذلك الوباء في دولة قطر قد ارتفع إلى أكثر من 23 ألف حالة حتى هذه اللحظة، مؤكدة في الوقت ذاته أن إجمالي عدد المتعافين من المرض قد وصل إلى 3143 حالة، بعدما تم شفاء 124 حالة جديدة اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن جميع المتعافين سواء الجدد أو حتى القدامى قد غادروا المستشفيات وعادوا إلى بيوتهم من جديد، كما لم يتم اكتشاف أي حالة سبق لها التعافي من الإصابة بالمرض أن تعرضت إلى الإصابة بالعدوى من جديد.

وشددت أيضاً على أن جميع المسؤولين في المستشفيات قد أجروا 3833 تحليلاً للكشف عن الفيروس المستجد للمواطنين على مدار آخر 24 ساعة، وبناءً على ذلك ارتفع إجمالي عدد من تم إجراء التحاليل لهم في دولة قطر إلى أكثر من 139 ألف مواطن من مختلف الجنسيات في إطار سعي الدولة القطرية للسيطرة على الوباء.

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