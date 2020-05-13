السعودية تعلن ارتفاع جديد في أعداد مصابي كورونا مع استقرار معدل الوفيات

كشفت وزارة الصحة السعودية بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن آخر التطورات المتعلقة بأزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث لا تزال أعداد المصابين في تزايد مستمر بالرغم من فرض الحكومة السعودية حظر التجوال الكامل على المواطنين منذ مدة.

وأكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن عدد المصابين الجدد بالفيروس المستجد اليوم فقط قد وصل إلى 1905 حالة، وتم نقل جميع الحالات الجديدة إلى المستشفيات المخصصة من أجل تلقي العلاج اللازم.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك يعني أن إجمالي عدد المصابين منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها الوباء إلى غاية الآن قد وصل إلى 44830 ألف حالة، مع احتمالية تزايد هذه الأعداد بشكل أكبر في المرحلة القادمة رغم المجهودات الكبيرة المبذولة سواء من طرف جميع مسؤولي الحكومة السعودية أو خاصة كل العاملين في القطاع الطبي بالمملكة.

وشدد الدكتور محمد العبد العالي في حديثه على أن اليوم الأربعاء لم يشهد تسجيل سوى 9 حالات وفاة جديدة فقط بسبب ذلك الوباء، مما يعني بالتالي أن إجمالي عدد الوفيات قد ارتفع وبدوره من خلال وصوله إلى 273 حالة إلى غاية الآن.

وأضاف أيضاً أن مجهودات العاملين في القطاع الطبي من أطباء وممرضين قد أسفرت بدورها عن تعافي 2365 حالة اليوم الأربعاء، وعلى إثر ذلك ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد في المملكة العربية السعودية إلى 17622 حالة غادروا جميعاً المستشفيات وعادوا إلى بيوتهم مجدداً.

يُذكر أن الحكومة السعودية كانت قد اضطرت في الفترة الماضية إلى فرض حظر التجوال الكامل على المواطنين بعد الزيادة المتواصلة التي عرفها الشارع السعودي فيما يتعلق بأعداد المصابين، علماً بأن العديد من التكهنات تشير إلى أن المملكة العربية السعودية سوف تعيش على وقع أوقات عصيبة للغاية مع انتشار المرض انطلاقاً من شهر يونيو المقبل حتى نهايته، على أن تنخفض بعدها أعداد المصابين مع بداية شهر يوليو.

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