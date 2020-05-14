العلماء في أستراليا يكتشفون ثغرة في عقار الملاريا قد تقضي على فيروس كورونا

كشفت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية عن نجاح بعض الباحثين في جامعة ملبورن بدولة أستراليا في التوصل إلى اكتشاف ثغرة في غاية الأهمية في عقار الملاريا، والتي قد تكون قادرة على القضاء نهائياً على فيروس كورونا المستجد المنتشر بشكل سريع حول العالم على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن العلماء قد اكتشفوا مكون سري في العقار يمنع الملاريا من الانتقال إلى خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان، كما تم قد بدء تجربة تطوير ذلك العقار ومن ثم تجربته على الفئران غير القادرة على التصدي لمرض الملاريا.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك اللقاح الجديد قد أثبت مدى نجاعته على الفئران، حيث نجح العقار في حماية الفئران من ذلك المرض لمدة وصلت إلى 200 يوم، علماً بأن مرض الملاريا يعتبر من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تصيب جسم الإنسان بالعديد من الأضرار الخطيرة وقد تؤدي حتماً إلى الوفاة في نهاية المطاف.

وشددت الصحيفة على أن العلماء يعملون جاهداً في الوقت الحالي من أجل تطوير ذلك اللقاح حتى يكون مساهماً في صنع خلايا قاتلة، لكي تكون قادرة على مكافحة الفيروس المستجد إذا أصاب جسم الإنسان.

وأضافت أيضاً أن منظمة الأبحاث العلمية في أستراليا سوف تقوم بتجريب بعض اللقاحات خلال الفترة القادمة، والتي قد تم اقتراحها من جانب كلاً من بريطانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن العديد من المؤسسات الطبية في كافة أنحاء العالم قد عملت كثيراً طيلة الأشهر الماضية من أجل تجربة العديد من اللقاحات المختلفة في محاولة منهم للتوصل إلى حل لهذه الأزمة التي هددت العالم بأكمله.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من المؤسسات الطبية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية لا تبدو متفائلة بدرجة كبيرة بخصوص موعد اكتشاف اللقاح القادر على إنهاء ذلك الوباء المنتشر حالياً، نظراً لأن تطوير أي لقاح لفيروس جديد يتطلب في العادة فترة طويلة غاية قد تقتصر فقط على 15 شهراً كحد أدنى ولكنها قد تصل إلى 15 عاماً كحد أقصى.

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