دراسة أمريكية تؤكد عدم قدرة درجات الحرارة العالية على قتل فيروس كورونا

حسمت دراسة طبية كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، وذلك بخصوص قدرة درجات الحرارة العالية في فصل الصيف على القضاء بصفة نهائية على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم بأكمله على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت هذه الدراسة التي أجراها بعض العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى بعض العلماء في كندا، أن الطقس الحار ودرجات الحرارة العالية ليس لديها أي قدرة على الإطلاق على القضاء على الفيروس المستجد بأي حال من الأحوال.

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وأشارت أيضاً إلى أنه قد تم فحص أكثر من 370 ألف حالة على مستوى قارة أمريكا الشمالية خلال الأيام الماضية التي بدأ فيها فصل الصيف بالفعل هناك، وأظهرت نتائج التحاليل أن عدد الإصابات لا يزال مرتفعاً بالرغم من درجات الحرارة العالية.

وشددت الدراسة على أنه قد تم المقارنة بين تأثير درجات الحرارة العالية وبين القيود المفروضة على المواطنين مثل حظر التجوال وتعليق الأنشطة التجارية والاجتماعية، وأظهرت هذه المقارنة أن درجات الحرارة ليس لها تأثير على معدل إصابات بالوباء المنتشر حالياً بعكس ما هو عليه بالنسبة إلى القيود التي ساهمت في تخفيف أعداد المصابين.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت بصفة رسمية منذ فترة أن العالم بأكمله لابد أن يكون حذراً من الانتشار السريع لفيروس كورونا، وذلك سواء في فصل الصيف أو فصل الشتاء أو مهما كانت درجات الحرارة في ظل عدم وجود أدلة علمية تؤكد اختفاء المرض في ظروف جوية معينة.

على صعيد آخر، كانت آمال الشارع المصري كبيرة للغاية بخصوص إمكانية نهاية هذه الأزمة العالمية مع حلول فصل الصيف في مصر، وخاصة بعدما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأيام القادمة سوف تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بشكل غير طبيعي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ولكن الجميع الآن بات مطالباً بضرورة إتباع جميع التعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان إضافة إلى منظمة الصحة العالمية للوقاية من الوباء.

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