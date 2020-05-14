ترامب يقرر تعيين عالم مغربي لقيادة جهود أمريكا من أجل تطوير لقاح فيروس كورونا

كشفت مصادر إعلامية إماراتية عن اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً في غاية الأهمية خلال الساعات الماضية، والذي تمثل في تعيين أحد العلماء العرب وتحديداً من دولة المغرب في منصب رفيع المستوى في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل قيادة الجهود العلمية لمحاولة تطوير اللقاح المناسب القادر على القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأكدت قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تعيين العالم المغربي منصف محمد السلاوي في منصب مستشار رفيع في الحكومة الأمريكية، من أجل المساهمة في اكتشاف وتطوير اللقاح اللازم للقضاء على الفيروس المستجد.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن ذلك القرار لم يكن غريباً على الإطلاق بالنسبة إلى العالم المغربي منصف محمد السلاوي، نظراً لأنه متخصص في الصناعات الدوائية كما كان المدير السابق لقسم اللقاحات في إحدى الشركات الأمريكية الكبرى في ذلك المجال.

وشددت القناة على أن العالم المغربي مقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية مما جعل قرار تعيينه أمراً في غاية السهولة بالنسبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن يكون بمثابة المستشار الرئيس لهذه العملية.

وأضافت أيضاً أن العالم منصف محمد السلاوي سوف يعمل تحت إمرة الجنرال الأمريكي غوستاف بيرنا الذي تم تعيينه في منصب رئيس العمليات، علماً بأن الجنرال يعتبر أحد أفضل الأطباء على الإطلاق في مجال الجراحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت القناة أن الهدف الرئيسي من تشكيل ذلك الفريق هو الإسراع في عملية تطوير اللقاح الخاص القادر على إنهاء كابوس ذلك الوباء، حيث من المتوقع أن يتم إنتاجه في فترة زمنية قصيرة ولن تطول إلى غاية العام المقبل 2021 مثلما كان يتوقع العالم بأكمله في الآونة الأخيرة.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تعاني على كافة المستويات بسبب تفشي ذلك المرض في جميع الولايات على مدار الأشهر القليلة الماضية، على أمل أن تنتهي هذه الأزمة عما قريب وتعود الحياة من جديد إلى طبيعتها في أقرب فرصة ممكنة.

إقرأ أيضاً: رئيس الوزراء يطالب المالية بتوفير كل ما يلزم بهدف استكمال مشاريع البنية المعلوماتية