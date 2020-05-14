فتوى سعودية تجيز الصلاة بدون وضوء أو تيمم للأطقم الطبية بسبب كورونا

أجازت لجنة الفتوي بالسعودية برئاسة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، صلاة الممارس الصحي على حسب حاله من دون وضوء ولا تيمم إذا كان لا يستطيع نزع الملابس الواقية أو يتضرر بنزعها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأجازت للمرضى المصابين بالفيروس ترك التيمم إذا كان استعمال التراب مضرًا بهم ويصلون على حالهم.

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وأعلنت صحيفة عكاظ السعودية، قول اللجنة في إجابة على عدة استفسارات مرسلة من مدير إدارة الشؤون الدينية بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها): إذا تعذر على مريض كورونا التطهر بالماء أو التيمم فيصلي على حسب حاله.

كما أجازت لجنة الفتوى صلاة الممارسين الصحيين بكمامة الوجه والقفازين إذا كانوا في مكان يخشون فيه الإصابة بكورونا.

وفي سؤال عن وقت الصلاة للممارس الصحي المشغول بإسعاف الحالات الحرجة، أجازت اللجنة أدائها متى ما تمكن من ذلك حتى لو خرج وقتها.

وأكدت أن امتناع الممارس الصحي المخالط لمرضى كورونا من زيارة والديه خشية إصابتهما بالعدوى لا يعتبر عقوقا، موصية الممارسين الصحيين بالصبر واحتساب الأجر عند الله في هذا العمل لأن فيه نفعا للمرضى.