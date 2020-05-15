تحذير من الصحة العالمية بشأن متلازمة مرتبطة بفيروس كورونا تهدد حياة الأطفال

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حرصت منظمة الصحة العالمية على توجيه تحذير جديد شديد اللهجة إلى كافة الأطباء إضافة إلى جميع العاملين في القطاع الطبي حول العالم، وذلك بخصوص متلازمة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد تصيب الأطفال الصغار وتهدد حياتهم.

يُذكر أن بيل دي بلاسيو عمدة ولاية نيويورك كان قد أعرب عن قلقه في الأيام الماضية من هذه المتلازمة التي أصابت العديد من الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية بصفة عامة، وفي ولاية نيويورك بصفة خاصة.

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وأكد بيل دي بلاسيو أن العديد من العلماء يعتقدون أن هذه المتلازمة مرتبطة بدرجة وثيقة بالفيروس المستجد، وخاصة بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بهذه المتلازمة للعديد من الأطفال في ولاية نيويورك على مدار الأيام الماضية.

وأشار أيضاً إلى أن ولاية نيويورك قد سجلت إصابة 38 طفلاً مؤخراً بهذه المتلازمة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل من المحتمل إضافة 9 حالات أخرى جديدة في الفترة القادمة في ظل اشتباه إصابتها بهذه المتلازمة.

وشدد بيل دي بلاسيو في حديثه على أن هذه المتلازمة تدفع جهاز المناعة في جسم الأطفال إلى تأدية استجابة مكثفة وعالية، مما ينتج عنه بالتالي أضراراً جسيمة في أجسام الأطفال على كافة المستويات.

على صعيد متصل، أضاف أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك خلال تصريحات له في الآونة الأخيرة حول نفس الموضوع، أن الخطورة لم تقتصر فقط على إصابات العديد من الأطفال بهذه المتلازمة ولكنها وصلت أيضاً إلى حد تسجيل 3 حالات وفاة في مختلف أنحاء المدينة.

وأوضح أندرو كومو في حديثه أن أعراض هذه المتلازمة شبيهة بدرجة كبيرة بأعراض فيروس كورونا، حيث يعاني الطفل من ارتفاع شديد في درجة الحرارة إضافة إلى طفح جلدي على مستوى أصابع اليدين والقدمين، كما يتعرض أيضاً إلى ألم شديد على مستوى المعدة مما يجعله في حالة قيء متواصلة.

ومن جانبه، شدد رئيس البلدية على أن الحكومة الأمريكية سوف تعمل جاهدة في المرحلة الحالية من أجل فحص جميع الأجسام المضادة لجميع الأطفال الذين تعرضوا إلى هذه المتلازمة، كما سيتم إجراء تحليل الكشف عن الفيروس المستجد لهم أيضاً.

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