الذهب يحقق قفزة هي الأعلى من 7 سنوات

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شهد الذهب زيادة بأكثر من 1% وذلك مستوى لم يشهده منذ 2012، جاء ذلك على خلفية تجدد التوتر الأمريكي الصيني وسط مخاوف بخصوص التراجع الاقتصادي الكبير، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، بينما كسب الذهب في المعاملات الفورية 0.77% محققا 1743.6 دولار للأونصة في نهاية تعاملات اليوم.

وأظهرت الجلسة، التي بلغت المستويات الأعلى منذ نوفمبر 2012 عند 1751.25 دولار. فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1756.30 دولار، إلى جان أن ما زاد الضرر الناجم عن تفشي الفيروس المستجد، أحدث بيانات لمبيعات التجزئة الأمريكية، والتي أظهرت تراجعات قياسية للشهر الثاني على التوالي في أبريل.

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وكانت الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية الصينية تجددت عقب انتشار الصورة الاقتصادية السلبية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قد يصل الموضوع حتى قطع العلاقات مع بكين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، كسب البلاديوم 1.9% لـ1870.28 دولار للأونصة، ولكن يتجه نحو تسجيل تراجع للأسبوع الـ7 على التوالي، فيما زاد البلاتين 3.2% لـ 792.24 دولار للأونصة عقب وصوله لأعلى مستوياته منذ 13 مارس آذار عند 796 دولار، فيما ارتفعت الفضة 4.3% لـ 16.55 دولار للأونصة، ولامست في وقت سابق ذروة أكثر من شهرين عند 16.71 دولار.