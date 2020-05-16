5 مخاطر حقيقية تهدد العالم مع نهاية العام الجاري

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رغم مساعي العديد من الحكومات لاستغلال فترة الوباء في إقامة عدة مشروعات طويلة الأمد على أمل العودة بعد انحساره إلا أن هناك العديد من المشكلات والقضايا الهامة قد تفرض نفسها على الساحة خلال الفترة المقبلة، يرصد التقرير التالي أبرزها:

– تجدد سباق التسلح النووي

حيث من المقرر أن تنتهي معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة المعروفة بـ”نيو ستارت”، والتي تضع حدا للترسانات النووية بعيدة المدى التي تهدد الولايات المتحدة وروسيا بها بعضهما، ومن المقرر أن يكون ذلك في أوائل فبراير من العام المقبل، ومن غير المعلوم حتى الآن هل سوف تجدد أم ستطرح واحدة أخرى، وهو ما يبعث العديد من المخاوف الكبيرة من غياب الضوابط وانعدام الشفافية.

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– تصاعد حدة التوتر مع إيران

انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية لعمل الشاملة المشتركة JCPOA ، يشير إلى أن الأوضاع باتت أسوأ بكثير من حيث أنشطة إيران النووية، خاصة في ظل الحظر الواسع من الأمم المتحدة والذي تقضي من خلاله الأمم المتحدة بمنع وحظر بيع أنواع مختلفة من الأسلحة المتطورة لطهران، وبموجبه يؤيد الاتفاق النووي ولكن من المقرر أن ينتهي فترة الحظر في 18 أكتوبر المقبل.

– محاولة ضم إسرائيل لأراضي في الضفة الغربية

بعد اتفاق تقاسم السلطة مع أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية انتهت الانتخابات الإسرائيلية ببقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنصبه، وهو ما يهدد باستمرار خطته في ضم مناطق في الضفة الغربية لتصبح جزءا من إسرائيل، الأمر الذي ينهي أي فرص لحل الدولتين رغم ما تضمنه خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

– البريكست لا يزال لم يذهب بعيدا

مع بدء المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن بنود العلاقات المستقبلية بينهما بشكل مبدئي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا ما يساهم في تسريع الركود الاقتصادي الذي قد يمتد التعافي منه لسنوات وهو ما سوف يؤدي لإجهاد الجانبين

– تغير المناخ

في ظل الأزمة الحالية لتفشي الوباء العالمي التي جاءت لتعتبر بمثابة بالون اختبار لقدرات المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الكبرى الأكثر تعقيدا، وتأتي أزمة المناخ أكبرها، وهو ما أظهر أن التعاو ن العالمي سوف يكون أكثر تعقيدا مما كان قبل أزمة كورونا حيث تم اللجوء إلى تأجيل اجتماعات حاسمة بينها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “Cop26″، والذي كان من المقرر عقده في جلاسغو في نوفمبر القادم حتى العام المقبل.