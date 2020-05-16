شركة أمريكية تتوصل لعلاج فعال يقضى على فيروس كورونا خلال 4 أيام فقط

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صرحت شركة أدوية بكاليفورنيا الأمريكية، إنها قد تمكَّنت من تحقيق اختراق كبير بمجال البحوث الطبية العلاجية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لفتت الشركة الأمريكية إلى أنها سوف تطرح علاجاً فعالاً وحقيقياً لفيروس كورونا المستجد في القريب العاجل.

أعلن “موقع العربية نت” عبر الشبكة الأمريكية “فوكس نيوز”، إن الشركة الأمريكية قد توصلت إلى علاج تم وصفه بأنه “خارق” ويقضي على فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال 4 أيام فقط.

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وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن العلاج الجديد سوف يشكل اختراقاً كبيراً بمجال مكافحة الفيروس، الذى أصاب ملايين من البشر، وقد تسبب بوفاة مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم منذ ظهور فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” مع بداية العام الراهن 2020، وانتشاره بصورة سريعة في كافة دول العالم.

علاج فعال لفيروس كورونا المستجد خلال 4 أيام

كما صرحت شبكة “فوكس نيوز” أن الشركة الأمريكية “سورينتو ثيرابيوتكس” ومقرها في ولاية كاليفورنيا سوف تعلن خلال الفترة القليلة القادمة عن تفاصيل الاكتشاف الطبي الكبير، الذي قد توصلت إليه الشركة، وهو عبارة عن أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأطلقت عليه مسمى “STI-1499″، وأكدت الشركة أن الدواء من شأنها قتل فيروس كورونا المستجد بنسبة مئوية تصل إلى 100%.

كما أعلنت الشركة الأمريكية “سورينتو ثيرابيوتكس” إنها يمكن أن تنتج ما يصل إلى 200.000 جرعة من الأجسام المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال شهر واحد فقط، وهو جدول زمني من أجل الإنتاج العلالج الفعال.

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