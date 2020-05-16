صحة الكويت تعلن ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 3843 شخصاً

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صرحت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت عن ارتفاع معدلات الشفاء في البلاد بعد تسجيل شفاء 203 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع بهذا عدد حالات المتعافين من كورونا في الكويت إلى 3843 حالة إلى الوقت الراهن.

وأضافت وزرة الصحة الكويتية خلال البيان الصحفي الصادر عنها اليوم، إن التحاليل والفحوص المعملية والإشعاعية، قد أثبتت شفاء 203 حالة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وأشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم نقل هؤلاء الأشخاص إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى المخصص من أجل استقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين القادمين.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت مساء أمس الجمعة، عن شفاء 189 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع بهذا عدد الحالات المتعافين من الفيروس، المتماثلين للشفاء من “كوفيد 19” في الكويت حتى يوم أمس الجمعة إلى 3640 حالة.

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