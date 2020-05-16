الصراع يشتعل بين الدول العظمى بسبب لقاح كورونا ومصر تلعب دور الوسيط لضمان الحصول عليه

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بات الصراع في غاية الشراسة بين الدول العظمى حول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الصين أو حتى دول القارة الأوروبية، بسبب رغبة الكل في الحصول على لقاح فيروس كورونا فور إنتاجه والتأكد من فعاليته في المرحلة القادمة.

ولم تعد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين مستقرة على الإطلاق على مدار الأشهر القليلة الماضية، بعدما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الصينية بالتسبب في انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، إثر تعمدها عدم نشر أي معلومات عن ذلك الوباء بعد التنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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ولا يقتصر الأمر فقط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بل إن الحكومة الأمريكية بالكامل قد ضمت صوتها إلى صوت ترامب، كما انضمت أيضاً العديد من الدول الأوروبية إلى مقترح معاقبة الصين بعد نهاية هذه الأزمة من خلال فرض العديد القيود عليها من الناحية التجارية في المقام الأول إضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى.

على صعيد متصل، يبدو أن مصر سوف تكتفي بلعب دور الوسيط فقط لا غير في هذه الأزمة، حيث لم تقم الحكومة المصرية بالدخول في أي خلاف مع أي دولة من الدول الكبرى منذ بداية هذه الأزمة، نظراً إلى رغبتها في الحصول على ذلك اللقاح فور الانتهاء منه مباشرة من أجل ضمان سلامة مواطني الشعب المصري وعودة الحياة من جديد إلى طبيعتها.

وكانت الحكومة الصينية قد أكدت في الفترة السابقة أن مصر سوف تكون من أولى الدول التي سوف يتم إرسال لقاح فيروس كورونا لها فور إنتاجه، وخاصة بعد المساعدات الطبية التي قدمتها الدولة المصرية للصين في فترة الذروة التي عانى منها الشعب الصيني خلال شهر مارس الماضي.

ومن جانبه، يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى لقاح فعال قادر على احتواء ذلك الوباء سوف يتم مع نهاية العام الحالي 2020، وذلك بعكس ما يعتقده الكثير من العلماء سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى خارجها، حيث من المتوقع أن يتم إنتاج اللقاح في منتصف العام القادم 2021 كحد أقصى.

وكانت منظمة الصحة العالمية حريصة بدورها مؤخراً على ضرورة التأكيد على التوزيع العادل لكافة الأدوية واللقاحات المضادة لذلك المرض، حيث من المفترض أن يصل اللقاح أولاً إلى الدول الأكثر تأثراً بالوباء وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بدون أدنى شك.

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