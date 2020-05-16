تعرف على أبرز أعراض فيروس كورونا المستجد .. الحرارة العالية في المقدمة

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حرص الروسي سيرجي موروزوف أحد كبار الأطباء في مجال الأشعة على تحديد أبرز 3 أعراض لفيروس كورونا المستجد، والتي يستطيع الإنسان من خلالها التأكد إصابته بذلك المرض من عدمه، وذلك قبل إجراء تحليل PCR للكشف عن الفيروس.

وأكد الدكتور الروسي سيرجي موروزوف خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم السبت عبر شاشة القناة الروسية الأولى، أن ذلك الفيروس المستجد لديه 3 أعراض بارزة وخطيرة تظهر على الإنسان بشكل واضح بعدما يتعرض إلى الإصابة بالمرض.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الأعراض الثلاثة تتمثل في كلاً من: ارتفاع درجة الحرارة من خلال تخطي حاجز 39 درجة مئوية / السعال بصفة مستمرة ومتواصلة سواء كان قوياً أو خفيفاً / الشعور بضيق في التنفس الناتج عن انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

وشدد الدكتور سيرجي موروزوف في حديثه على أن معدل التنفس الطبيعي لدى أي إنسان من المفترض أن بين 12 وبين 20 نفساً في الدقيقة الواحدة، ولكن في حالة إصابة الإنسان بفيروس كورونا سوف يرتفع معدل التنفس بشكل واضح وخطير من خلال التراوح بين 20 و30 نفساً في الدقيقة.

وأضاف أيضاً أن الإنسان لا يجب عليه الانتظار في المنزل على الإطلاق في حالة ارتفاع معدل التنفس الخاص به بهذه الدرجة الخطيرة، حيث لابد عليه فوراً طلب الإسعاف إن لم يستطيع الحركة أو يذهب مسرعاً إلى أقرب مستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم وعدم التسبب في إصابة أي شخص آخر من حوله.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت بدورها في الأيام الماضية عن تعدد أعراض ذلك الوباء منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها حول العالم إلى غاية الآن، حيث وصل عدد الأعراض حتى الآن إلى أكثر من 21 مما يؤكد بدوره على التحور والتغير لذلك الفيروس بصفة مستمرة بسبب سرعة انتشاره بين الناس.

وكانت آخر الأعراض التي تم إضافتها إلى أعراض الفيروس المستجد تتمثل في تغير لون أظافر المصاب بالمرض إضافة إلى شفتيه من اللون الطبيعي إلى اللون الأزرق، على أمل عدم ظهور أي أعراض جديدة ونهاية ذلك الكابوس الذي يعيش العالم بأكمله على وقعه منذ مطلع العام الجاري 2020.

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