الكويت تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 112 حالة

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سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في الكويت إلى 112 حالة.

وأعلن الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، تسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 14,850 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

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تتلقى 168 إصابة الرعاية الطبية في العناية المركزة، هذا إلى جانب إجراء 3760 فحصا ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات 244,476.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم تماثل 250 مصابا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 4093 حالة، وأعلنت الحكومة الكويتية في وقت سابق تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمدة 20 يوما من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.