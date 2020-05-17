الصحة السعودية تعلن تسجيل 10 وفيات جديدة اليوم بسبب فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السعودية بصفة رسمية اليوم الأحد عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات لديها في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، بعدما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة على مدار اليوم بالرغم من الرعاية الصحية الشاملة التي يخضع لها جميع المصابين.

وأكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الأحد، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس المستجد في المملكة العربية السعودية قد ارتفع من خلال وصوله إلى 312 حالة حتى هذه اللحظة.

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وأشار أيضاً إلى أن معظم حالات الوفاة تكون حالات متأخرة أو من كبار السن، لذا يخضع الأطباء عن إنقاذها من المرض، وخاصة لأن ذلك الفيروس مستجد وليس له أي علاج حتى هذه اللحظة سواء في المملكة العربية السعودية أو حتى في كافة أنحاء العالم.

وشدد الدكتور محمد العبد العالي في حديثه على أن السعودية قد سجلت اليوم الأحد عدد هائل من المصابين في تزايد واضح للأعداد مثلما كان متوقعاً، حيث تم تسجيل اليوم 2736 إصابة جديدة مع احتمالية استمرار ارتفاع هذه الأعداد خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أيضاً أن جميع الحالات المصابة بذلك الوباء يتم توفير الرعاية الطبية الكاملة لها في مختلف المستشفيات بالمملكة بدون تحمل أي تكاليف مادية على الإطلاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن وزارة الصحة السعودية تتبع كافة التعليمات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية بشأن كيفية التعامل مع مرضى كورونا.

وأوضح الدكتور محمد العبد العالي في تصريحاته أن اليوم الأحد قد شهد تعافي 2056 حالة من المرض، وبناءً على ذلك ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 25722 حالة في إشارة واضحة إلى المجهودات الكبيرة والهائلة التي يبذلها جميع العاملين في القطاع الطبي في السعودية.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية من المتوقع أن تصل إلى فترة ذروة ذلك الوباء انطلاقاً من مطلع شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020، علماً بأن الحكومة السعودية قد طبقت العديد من القيود الصارمة على كافة المتواجدين على أرض المملكة لمحاولة احتواء ذلك المرض.

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