مهن يتوقع أن يودع أصحابها السعودية للأبد بعد العيد

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، قرارًا بتوطين عدة مهن إداريةٍ وقيادية وتخصصيةٍ، في قطاع الإيواء السياحي، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بدءًا من الأول من جمادي الأولى المقبل للمهن التشغيلية والتخصصية.

وأشار وزير العمل والتمنية الاجتماعية السعودي أن القرار شمل توطين الفنادق المصنفة بـ3 نجوم فأعلى، منها “المنتجعات، والشقق الفندقية، والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى”، موضحا أن وزارة العمل أعلنت أن هنالك مهنا تقتصر على العمل للسعوديين والسعوديات بنسبة تبلغ نحو 100%، في الإدارات التالية، إضافة إلى ما يجرى اتباعها من وحدات داخلية وهي “المكاتب الأمامية، والحجوزات، والتسويق، والمشتريات”، ويكون ذلك باستثناء عدة مهن منها “عامل صف السيارات، وحامل الحقائب، والسائق، والبواب”.

Advertisements

وذكر القرار أنه جرى توطين العمل في عدة وظائف جديدة، بنسبة تبلغ نحو 100%، وهي “ومشرف خدمات عامة في فندق، ومساعد مدير إدارة تقنية المعلومات، ومدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات، ومندوب وإداري وممثل المبيعات، ومشرف النادي الصحي، وسكرتير تنفيذي، وكاتب استلام بضائع، ومنسق إدارة، ومستلم طلبات خدمة الغرف، نائب مدير فندق، وكاتب استعلامات سياحية، وكاتب إداري عام، وموظف إداري، ومضيف مطعم أو مقهى”.

وبنسبة بلغت نحو 70 %، وصلت نسبة توطين عددٍ كبير من المهن، وجاء من بين هذه الوظائف: “مدير مبيعات المؤتمرات والمناسبات، ومدير مبيعات”، ولا يقل عن المواطنين عن موظف واحد في هذه المهن إن وجدت لكل منشأة، وهي “مشرف خدمة الغرف، ومشرف مغسلة، ومشرف أغذية ومشروبات، ومشرف قسم الحفلات”، وذلك يكون طبقا للقرار الذي أصدره وزير العمل والتمنية الاجتماعية السعودي.