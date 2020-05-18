6 وفيات و841 إصابة جديدة بكورونا في الكويت خلال 24 ساعة

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بـ6 حالات وفاة ونحو 841 إصابة جديدة، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تطورات الأوضاع في البلاد بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع إجمالي حالات الوفاة إلى نحو 118 حالة، ووصل عدد المصابين إلى نحو 15 ألفا و691 شخصا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، في مؤتمر صحفي، أن جميع الحالات الجديدة المصابة أصبت بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بسبب مخالطة المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تؤكد الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

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وأشار إلى أن من بين الحالات التي رصدت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 162 كويتيا و232 هنديا، و194 مصريا، و63 حالة لمقيمين من الجنسية البنغالية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وقال السند إنه في ضوء آخر المستجدات داخل العناية المركزة في المستشفيات، فإن عدد من يتلقى الرعاية الطبية داخل العناية المركزة وصل إلى نحو 161 حالة، مؤكدا أنه أجري 3 آلاف و838 مسحة مخبرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإجمالي نحو 248 ألفًا و314 مسحة.

وأضاف أن إجمالي من أنهى فترة الحجر المؤسسي الإلزامي، خلال الـ24 ساعة الماضية، و310 أشخاص بينهم 207 كويتيين، و103 وافدين، فيما جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين بالالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة.

وأكد أن هذه القرارات تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بضرورة الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.