نتائج إيجابية.. مختبرات شركة أمريكية تتحدث عن المرحلة الأولى من لقاح ضد كورونا

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معطيات إيحابية مؤقتة أشارت إليها شركة “موديرنا” الأمريكية خلال المرحلة الأولى من إجراء التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″.

وأكدت مختبرات الشركة في بيان لها أن اللقاح من الواضح أنه يثير استجابة مناعية عند 8 أشخاص ممن تناولوه، لتوازي حجم الاستجابة الممكن أن ترى عند الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

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أما المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، تعتبر الأهم وهي تجرى مع كثير من المتطوعين، ومن المقرر أن تبدأ في يوليو المقبل.

وكانت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، قالت إنه من الصعب التوصل للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يجب تجنب الإفراط الشديد في التفاؤل بشأن فرص إيجاد لقاح مضاد، واصفة الوضع بـ”المربك لللغاية”.

و أضافت هاريس، خلال مؤتمر صحفي، أن بعض العلاجات التجريبية تخفض من شدة الإصابة أو فترة العدوى بالوباء، مشيرة إلى أنه حتى الآن ليس لدينا علاج يقضي على المرض أو يوقف العدوب بالفيروس، مشيرة إلى أن العديد من المنظمات البحثية والجامعات حول العالم يسعوا جاهدين لإيجاد لقاح مضاد أو علاج يوقف العدوى بالفيروس.

وكان ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي في منظمة الصحة العالمية، أعلن أن المنظمة لم ترصد أي تحور جديد في فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط خلال طريق الفيديوكونفرنس، بشأن أحدث تطورات المرض.

وقالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج في المكتب الإقليمي للمنظمة، إن الفيروس المستجد مؤكدة أنه ليس قاتلًا إلى جانب أن الأبحاث التي أجريت جينيا للفيروس، اتضح أنه مكون من مجموعة فصائل بينها فيروسات الكورونا والسارس، موضحا أن الفيروس ليس جديد ولا توجد مناعة ضده وكل البشر معرضين للإصابة به.

وأضافت أن 80% من المصابين يتم شفائهم من الفيروس ونسبة الخطورة تمثل 20% فقط، مشيرا إلى أن غالبية المصابين يتم شفائهم من علاج أعراض المرض ونسبة ضئيلة تحتاج إلى الحجز في المستشفيات مشيرة إلى أن 5% فقط بحاجة للحجز داخل أسرة العناية المركزة بينما نسبة الوفيات تتراوح من 2 إلى 3%.