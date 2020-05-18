الرئيس الصيني يكشف موعد جاهزية لقاح فيروس كورونا وتكلفته في الأسواق

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حرص الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الإثنين على الكشف عن موعد جاهزية لقاح فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى التكلفة التي سوف يتم اعتمادها له سواء في الأسواق المحلية الصينية أو حتى في الأسواق العالمية، كما دافع عن الحكومة الصينية بسبب كثرة الاتهامات التي تم توجيهها لها مؤخراً باعتبارها المتسبب الرئيسي في انتشار ذلك الوباء.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج خلال كلمته اليوم عبر الفيديو على هامش افتتاح الجلسة رقم 73 لمنظمة الصحة العالمية، أن اللقاح الخاص بالفيروس المستجد سوف يكون جاهزاً قريباً عقب انتهاء العلماء المتخصصين مباشرة من عملية تطويره والتأكد من مدى فاعليته بشكل كامل.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك اللقاح لن يتم نشره داخل الأراضي الصينية فقط لا غير بل سوف إتاحته لكافة دول العالم على حد سواء، على أن يكون سعره في متناول الجميع بدون أي استثناء على الإطلاق وخاصة الدول النامية على وجه التحديد.

وشدد الرئيس الصيني في حديثه على أن الحكومة الصينية برئية تماماً من كل التهم التي تم توجيهها لها من جانب العديد من الأطراف الدولية، حيث تعاملت الحكومة بكل شفافية وانفتاح مع جميع الدول والمنظمات وخاصة منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أيضاً أن القطاع الطبي في دولة الصين قام ببذل مجهودات هائلة منذ تفشي ذلك الوباء، كما قدم كل المعلومات اللازمة عن الفيروس بصفة مستمرة وحصرية سواء لمنظمة الصحة العالمية أو حتى لكافة الدول العالمية.

وأوضح الرئيس الصيني في كلمته أن الحكومة الصينية نجحت في السيطرة على انتشار ذلك المرض في كافة أنحاء الأراضي الصينية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدولة الصينية مستعدة للتعاون بشكل كامل مع أكثر من 30 مستشفى في قارة إفريقيا من أجل مساعدتها على معالجة المرضى بالشكل المطلوب.

وشدد أيضاً على أن بلاده سوف تقدم مساعدات مالية يصل قدرها إلى مبلغ 2 مليار دولار إلى منظمة الصحة العالمية من أجل المساهمة في إعداد العلاج المناسب للقضاء نهائياً على ذلك الفيروس المستجد.

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