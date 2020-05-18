السعودية تسجل ارتفاعاً جديداً اليوم في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد

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لا تزال المملكة العربية السعودية في معاناة مستمرة مثلها مثل جميع الدول العالم في الوقت الراهن، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد الذي تقف جميع المؤسسات الطبية العالمية عاجزة أمامه، مما كان سبباً في فقدان الملايين من الأشخاص حياتهم إضافة إلى أضعاف هذه الأعداد.

وأكدت وزارة الصحة السعودية بصفة رسمية اليوم الإثنين تسجيل ارتفاع جديد في إجمالي عدد وفيات الفيروس المستجد في المملكة العربية السعودية، بالرغم من المجهودات الهائلة التي يبذلها كافة العاملين في القطاع الطبي بالمملكة.

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وأوضح الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن إحمالي عدد الوفيات في السعودية بسبب ذلك الوباء قد وصل إلى 320 حالة وفاة، بعدما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة على مدار آخر 24 ساعة.

وأشار أيضاً إلى أن أعداد المصابين لا تزال بدورها في تزايد مستمر رغم الإجراءات الوقائية التي طبقها جميع المتواجدين على أرض المملكة العربية السعودية إضافة إلى القيود المفروضة عليهم من طرف الحكومة السعودية، حيث وصل إجمالي عدد المصابين إلى 57345 حالة بعدما تم تسجيل اليوم الإثنين 2593 إصابة جديدة.

وشدد الدكتور محمد العبد العالي في حديثه على أن جميع المصابين يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة من جانب الأطباء والممرضين في مختلف المستشفيات بدعم هائل من حكومة الملك سلمان، مؤكداً في الوقت ذاته إتباع كافة التعليمات والإرشادات الخاصة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية بشأن كيفية التعامل مع مرضى ذلك الوباء.

وأضاف أيضاً أن اليوم الإثنين قد شهد تعافي 3026 حالة من المرض وغادروا جميعاً المستشفيات بسلام عائدين إلى المنازل الخاصة بهم من جديد، وبناءً على ذلك ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الوباء في المملكة العربية السعودية من خلال وصوله إلى 28748 حالة.

وفي ختام تصريحاته، حرص الدكتور محمد العبد العالي على مطالبة جميع المواطنين المتواجدين على الأراضي السعودية من مختلف الجنسيات بضرورة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

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