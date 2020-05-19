“الفلك الدولي” يعلن موعد عيد الفطر المتوقع

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أعلن مركز الفلك الدولي، عن توقعاته بأن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو 24 مايو الجاري، موضحا أن غالبية الدول الإسلامية احتفلت بحلول شهر رمضان المعظم في 24 أبريل الماضي، موضحة أنه من المتوقع أن يكون 29 رمضان يوافق 22 مايو الجاري.

وحسبما ذكر المركز، في بيان عنه، فرؤية هلال العيد في ذلك اليوم مستحيلة في جميع دول العالم الإسلامي، وذلك بسبب غروب القمر قبل الشمس، ما يسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وبناء على ذلك سوف تكمل تلك الدول رمضان 30 يوما ليوافق العيد فيها الأحد 24 مايو الجاري.

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وقال إن هناك دولا أخرى بدأت شهر رمضان الكريم يوم السبت الموافق 25 أبريل الماضي وبناء عليه سوف نتحرى في تلك الدول حلول هلال عيد الفطر يوم السبت 23 مايو، ليكون العيد لديها إما يوم الأحد 24 مايو أو الاثنين 25 مايو الجاري.