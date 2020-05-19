العلماء في الصين يقترحون فكرة جديدة للقضاء على فيروس كورونا بدون لقاح !

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حرص مجموعة من العلماء العاملين في إحدى المختبرات الطبية بدولة الصين على اقتراح فكرة مميزة للغاية في وجهة نظرهم في ظل قدرتها على القضاء نهائياً على أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد رغم إنتشاره الهائل في مختلف أنحاء العالم على مدار الأشهر الماضية.

وتتمثل هذه الفكرة في استخدام عقار مطور للتخلص من الفيروس المستجد بدلاً من تطوير لقاح أو علاج جديد، والذي قد يستغرق عملية تطويره ليس فقط عدة أشهر قادمة بل من الممكن أن يستغرق عدة سنوات بدون حد أقصى.

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على صعيد متصل، أكد مدير مركز بكين للإبداع المتقدم خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أن ذلك العقار المطور يخضع إلى كافة الاختبارات والتجارب اللازمة حالياً في جامعة بكين تحت إشراف مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين.

وأشار أيضاً إلى أن ذلك العقار لن تكون لديه القدرة فقط على القضاء على الوباء المنتشر حالياً، بل إن قدرته سوف تشمل أيضاً توفير المناعة في جسم الإنسان ضد ذلك الفيروس لفترة ليست طويلة لحين اكتشاف اللقاح أو العلاج الفعال النهائي.

وشدد مدير مركز بكين للإبداع المتقدم في حديثه على أن العقار سوف يساهم بنسبة كبيرة في انخفاض أعداد المصابين بالفيروس المستجد حول العالم، وخاصة بعدما نجحت التجربة الأولى التي تم استخدام ذلك العقار خلالها على بعض الحيوانات مثل الفئران، وأدى العقار مباشرة إلى انخفاض نسبة المرض في الفئران بدرجة كبيرة مما يعتبر مؤشراً لإمكانية تعافي البشر منه أيضاً في حالة تطويره.

وأضاف أيضاً أن العقار المطور يعمل على استخدام الأجسام المضادة المتواجدة في جهاز المناعة الخاص بجسم الإنسان من أجل منع فيروس كورونا من إصابة الخلايا البشرية، وبالتالي لن يكون للمرض الفرصة على التكاثر مما يؤدي مباشرة إلى وفاته على الفور.

وأوضح مدير مركز بكين للإبداع أن فريق العلماء التابع بذل مجهودات كبيرة للغاية طيلة الفترة الماضية من أجل التأكد من مدى فاعلية ذلك العقار، مؤكداً في الوقت ذاته أن العقار سوف يكون جاهزاً بشكل كامل خلال الأشهر القليلة القادمة من العام الجاري 2020 بنسبة كبيرة.

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