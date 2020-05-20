مخاوف من تحور فيروس كورونا بعد عودة انتشاره مرة أخرى في الصين

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باتت هناك حالة كبيرة من الخوف بين مختلف الأطباء في دولة الصين من إمكانية تحور فيروس كورونا المستجد وظهوره بشكل مختلف، بعدما عاد لكي ينتشر من جديد وهذه المرة في بعض المناطق الشمالية الشرقية للدولة بعكس الطريقة التي تفشى فيها في مقاطعة ووهان مع نهاية العام الماضي 2019.

وأكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية المعروفة أن تحور الفيروس المستجد وتغير طريقة انتشاره يعني بالتالي صعوبة القضاء عليه أو التخلص منه سريعاً مثلما يأمل العالم بأكمله، نظراً لأن ذلك التحور سوف يتطلب بدء الدراسات والاختبارات من جديد من أجل تطوير لقاح قادر على القضاء على ذلك الوباء.

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وأشارت أيضاً إلى أن أعراض ذلك المرض قد ظهرت بشكل سريع على المواطنين في مقاطعة ووهان، ولكن الأمر مختلف تماماً الآن من خلال عدم ظهور أي أعراض على المصاب إلا بعد مرور أسبوعين من موعد إصابته بالفيروس.

وشددت الوكالة على أن عدم ظهور أي أعراض على المصابين طيلة هذه المدة، يعني بالتالي إمكانية انتقال العدوى بسرعة هائلة بشكل خفي بين المواطنين بدون أن يعلم أي أحد مطلقاً حقيقة إصابته من عدمها، وهو الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى حدوث كارثة عالمية لا مثيل لها على الإطلاق بدرجة أكبر وأخطر مما كان عليه الحال في الفترة الماضية.

وأضافت أيضاً أن وزارة الصحة الصينية قد رصدت 46 حالة في المناطق الشمالية الشرقية لدولة الصين، وجميع الحالات لم تظهر عليها الأعراض لمدة أسبوعين رغم إصابتها بذلك الوباء، مما دفع الحكومة الصينية إلى إغلاق جميع هذه المناطق بالكامل والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة.

وأوضحت الوكالة أن الصين قد تدخل على مرحلة خطيرة جديدة من مراحل انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر القليلة القادمة، بالرغم من تكهن الكثير من الخبراء بنهاية الأزمة واحتواء المرض بشكل ناجح، إلا أن حالات الإصابة الجماعية التي تم رصدها مؤخراً تؤكد احتمالية حدوث كارثة جديدة قد تنهي حياة الملايين من المواطنين.

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