وزارة المياه الإثيوبية: سد النهضة اكتمل بنسبة 73% وبدء التعبئة يوليو القادم

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صرح سيلشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، إن عملية بناء سد النهضة قد وصلت بشكل فعلي إلى نسبة تقرب من 73%، وأضاف إلى أن التعبئة الأولية لخزان سد النهضة الإثيوبي سوف تبدأ خلال شهر يوليو القادم.

جاء تلك التصريحات من الوزير الإثيوبي في إحاطة قد تقدمت بها وزارة المياه والري والطاقة إلى السفراء المقيمين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بشأن سير أعمال بناء سد النهضة، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا” مساء أمس الأربعاء.

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وسلط سيلشي بيكيلي الضوء خلال تلك الإحاطة، تبعاً للأنباء التي أعلنت عنها وكالة الأنباء “إينا”، على المفاوضات التي جرت بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن عملية بناء سد النهضة الإثيوبي.

وأضافت وكالة الأنباء أن الوزير الإثيوبي قد أعلن عن الأسباب التي أدت لفشل المناقشات التي شاركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي في معالجة الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأخبر الوزير الإثيوبي السفراء أن سد النهضة، “لن يسبب أي ضرر لدول المصب”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن إثيوبيا قد بدأت أعمال إنشاء سد النهضة الإثيوبي خلال عام 2011 على النيل الأزرق “الرافد الرئيسي لنهر النيل” بهدف توليد الطاقة الكهربائية، فيما تخشى الدولة المصرية من تأثيره على حصتها من المياه التي بلغت 55.5 مليار متر مكعب.

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