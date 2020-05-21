حصيلة فيروس كورونا في الكويت.. 5 وفيات و1041 إصابة جديدة

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صرحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات وفيات جديدة بسبب إصابتهم فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع بهذا العدد إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا “كوفيد 19” في الكويت إلى 129 حالة.

صرح الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس عن تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بهذا إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الكويت إلى 18609 حالات خلال الوقت الراهن.

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وأشار إلى أن ما يقرب من 181 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت خلال وقت سابق اليوم الخميس أن ما يقرب من 320 حالة قد تماثلوا للشفاء من الفيروس خلال الـ 24 ساعة السابقة، ليرتفع بهذا العدد إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالة .

وقد أعلنت الحكومة الكويتية عن تطبيق الحظر الشامل في كافة أنحاء البلاد لمدة 20 يوماً، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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