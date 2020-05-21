الصحة العالمية توضح موقفها من “عقار هيدروكسي كلوروكين” لعلاج كورونا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، التي تعرضت لانتقادات لاذعة ومستمرة من قبل دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، وقد أكدت المنظمة العالمية إن العلم لا يزال غير واضح بخصوص فعالية عقار هيدروكسي كلوروكين ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنها توصي باستخدام عقار “هيدروكسي كلوروكين” ضمن التجارب السريرية فقط الخاضعة للرقابة الطبية خلال الوقت الراهن. وأعلنت أن الدواء معروف منذ سنوات في إطرار علاج الملاريا، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها “سكاي نيوز”.

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وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية الدكتور مايكل ريان، إن عقار هيدروكسي كلوروكين، الذي صرح عنه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يوم الاثنين السابق إنه يتناوله، مجرد واحد من العديد من الأدوية الممكنة، التي يتم اختبارها دولياً خلال الوقت الراهن، بهدف معرفة ما إذا كان العقار فعالاً ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتدل التصريحات التي أعلن عنها الدكتور مايكل ريان إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تزال غير مهتمة بانتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر لها في صدد تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بما في هذا تهديده الأخير بوقف كافة التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة إذا لم تقوم بإجراء الإصلاحات اللازمة.

ومع هذا ، فقد شدد الدكتور مايكل ريان على أنه يمكن للدول أن تتخذ كافة خياراتها الخاصة بها، وقد صرح، “كل دولة ذات سيادة، خصوصاً تلك التي لديها سلطات تنظيمية فعالة فإن يمكنها من تقديم المشورة لمواطنيها بشأن استخدام أي دواء”.

وأضاف، “أود أن أدل هنا إلى أنه خلال تلك المرحلة، لم يثبت أن عقار هيدروكسي كلوروكين ولا كلوروكين حتى، فعالا في إطار علاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، أو الوقاية من الإصابة بالمرض”.

وختم حديثه قائلاً، “في الواقع، على العكس، هناك بعض التحذيرات التي صدرت من جهات بشأن الآثار الجانبية المحتملة لعقار هيدروكسي كلوروكين”.

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