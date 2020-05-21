الصحة العالمية تنصح باستخدام المُبيض لتطهير الأسطح الملوثة للوقاية من كورونا

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حرصت منظمة الصحة العالمية على توجيه نصيحة في غاية الأهمية إلى كافة المواطنين حول العالم، وذلك بخصوص نوع المطهر الذي يمكن الاعتماد عليه من أجل تنظيف الأسطح الملوثة في المنازل دون الحاجة إلى شراء كل مستلزمات النظافة الشخصية من الأسواق.

وأكدت منظمة الصحة العالمية من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المواطن حول العالم ليس في حاجة على الإطلاق لشراء جميع أنواع المطهرات من الأسواق من أجل القضاء على الفيروسات والجراثيم خوفاً من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأشارت أيضاً إلى أن أي شخص يحتاج إلى المُبيض العادي فقط لا غير، حيث يتوجب عليه أولاً في بداية الأمر أن يقوم بمسح الأسطح الملوثة بصابون منزلي عادي أو حتى منظف، ومن بعد ذلك يقوم بغسل الأسطح بالماء، على أن يستخدم المُبيض في نهاية المطاف لكي يضمن أسطح نظيفة بدون فيروسات.

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة حماية الفرد يديه جيداً من المُبيض حينما يقوم بتخفيفه في الماء، وذلك عبر ارتداء القفازات المطاطية التي تساعد على الحفاظ على اليدين سليمة دون الإصابة بأي حروق فيها على الإطلاق.

ويعتبر تنظيف الأسطح الملوثة أحد أهم المطالب الرئيسية لكافة البشرية حول العالم في الوقت الحالي مثلما هو الحال تماماً بالنسبة إلى غسل اليدين، نظراً لأن هذه الوسائل تعد هي الوحيدة في العالم بأكمله القادرة على وقاية أي فرد من الإصابة بالفيروس المستجد، بسبب عدم قدرة المؤسسات الطبية حتى هذه اللحظة على اكتشاف اللقاح أو العلاج الفعال القادر على القضاء نهائياً على ذلك الوباء.

يُذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا لا تزال في زيادة تصاعدية مخيفة في معظم أنحاء العالم مثلما توقع الخبراء والعلماء من كل مكان، على أمل أن ينتهي ذلك الكابوس قريباً ولا يستمر مثلاً إلى غاية العام المقبل 2021 مثلما أشار بعض الخبراء على مدار الأسابيع القليلة الماضية، علماً بأن إجمالي عدد المصابين حول العالم قد اقترب من تخطي حاجز 5 مليون مواطن.

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